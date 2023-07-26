В одном из летних лагерей Урала погиб ребенок

В одном из загородных лагерей Челябинской области погиб ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ДОЛ имени Лаптева в Саткинском районе. Умерла 11-летняя девочка.

В минздраве Челябинской области сообщили: реанимировать девочку пытались фельдшер и бригада «скорой». Но, «несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, к сожалению, спасти ребенка не удалось». По предварительным данным смерть наступила от остановки дыхания.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Кроме того, Саткинская городская прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

Челябинск, Павел Зварзин

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