В Челябинской области решили ужесточить наказание для безбилетнтиков

В Челябинской области сбираются ужесточить наказание за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли сегодня депутаты Законодательного собрания региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас штрафы для «зайцев» составлял от 500 до 1,5 тысяч рублей. Их предлагается увеличить до 2,5 тысяч. Штраф за повторное нарушение поднимают с 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

Комментируя законопроект, министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев заявил, что транспортные компании несут из-за безбилетников серьезные убытки, что негативно отражается на их работе.

Предполагается, что ужесточение наказания побудит пассажиров лишний раз не рисковать и оплачивать проезд, чтобы не потерять сумму, на порядок превышающую стоимость проезда.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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