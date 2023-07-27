Под окнами одной из многоэтажек Челябинска образовалось болото, за которое придется заплатить горожанам

Под окнами одной из многоэтажек в Курчатовском районе Челябинска образовалось болото. Платить за этот несанкционированный водный объект приходится жителям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рядом с домом №43 по улице Куйбышева образовалась огромная лужа. Жители решили, что произошла коммунальная авария, но ни коммунальщики, ни чиновники на их жалобы не отреагировали. Межу тем, вода продолжает прибывать, под домом уже выросло целое болото.

«Я ранее информацию предоставлял, ситуация не изменилась. Обращаю еще раз ваше внимание на проблему. За эту воду жители платят деньги, – написал в паблике «Пусть Котова знает» один из жильцов. – Интересно, за чей счет потери воды возмещаются? Это предусмотрено бюджетом города?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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