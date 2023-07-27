На Южный Урал возвращается жара

На Южном Урале вновь ожидается жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, завтра, 28 июля, столбики термометров в регионе поднимутся до плюс 33 градусов в тени. В выходные будет чуть полегче – до плюс 31.

Такая погода может продержаться до середины августа. Затяжных осадков не ожидается: дожди и грозы прогнозируются лишь в конце следующей недели.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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