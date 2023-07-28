В Челябинске случайно нашли двухлетнего ребенка, бродившего в одиночку по лесу

В Курчатовском районе Челябинска полицейский случайно обнаружил маленько ребенка, бродившего в одиночку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, мужчина гулял с сыном в лесу и наткнулся на мальчика, которому на вид около двух лет. Малыш шел один, других людей поблизости не оказалось.

Ребенка доставили в полицию. Выяснилось, его родители даже не в курсе, что ребенок один плутает в лесу. Приглядывать за малышом было поручено его 10-летней сестре. Девочка отвлеклась и не заметила, что младший брат пропал.

С родителями работают сотрудники ПДН.

Челябинск, Павел Зварзин

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