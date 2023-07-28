На Южном Урале выросла заболеваемость гепатитом

В Челябинской области зафиксирован рост заболеваемости гепатитом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном Управлении Роспотребнадзора, в 2022 году зарегистрировано в 2,3 раза больше случаев гепатита B, чем в в 2021-м. Показатель заболеваемости ОВГВ в Челябинской области на 6,8% выше показателя по РФ, отметили в ведомстве.

Напряженной остается эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острым вирусным гепатитом С – в прошлом году зарегистрировано 52 случая, в том числе 3 случая у детей.

Основными путями передачи этого типа инфекции остаются инъекционное употребление наркотиков и половой путь.

Челябинск, Софья Артемьева

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