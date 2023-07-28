В Челябинской области приняли закон, регулирующий деятельность легкового такси

Челябинской области принят закон, дающий новые полномочия исполнительным органам власти по регулированию перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон регламентирует обязательные требования к перевозчикам и службам заказа такси, а также допускает к перевозкам самозанятых. В числе прочего, регулируется ответственность между перевозчиком и службой заказа такси в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира.
Депутаты Законодательного собрания региона заявили о намерении провести мониторинг ситуации на рынке легкового такси после вступления закона в силу и на его основе определить дополнительные требования к перевозчикам.
Челябинск, Софья Артемьева
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