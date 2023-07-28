Челябинское предприятия «Ростеха» оказалось замешанным в деле о мошенничестве

На челябинском заводе «Сигнал» прошли обыски.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники УФСБ и ГУ МВД области в сопровождении спецназа появились на предприятии утром. Производилась выемка документов.
По предварительным данным, следственные мероприятия проводятся в рамках дела о мошенничестве с причинением ущерба предприятию в размере 10 млн рублей.
Челябинск, Павел Зварзин
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