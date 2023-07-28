В Челябинске временно возобновят движение трамваев на Медгородок

В Челябинске временно восстановят один из трамвайных маршрутов на Медгородок.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, 31 июля начнется обкатка новых трамвайных путей. Для этого будет возобновлено движение трамваев с пассажирами по маршруту 20 ЧМК – Областная больница, плановый интервал составит 20 минут.
На участке от улицы Красной до улицы Блюхера вагоны будут следовать с ограничением скорости.
После усадки линии движение будет закрыто для проведения выправки и поднятия путей, подбивки шпал, мощения плиткой. Об изменении режима трамваев обещают сообщить дополнительно.
Автобус КМ будет ходить в обычном режиме.
Челябинск, Павел Зварзин
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