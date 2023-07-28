В Челябинске закрывают движение на оживленных магистралях в центре города

В Челябинске ограничивают движение на оживленных магистралях в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с проведением работ по капитальному ремонту напорно-самотечного коллектора с 29 июля до 30 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Российской на участке от улицы Маркса до Коммуны.

Проезд на данном участке будет односторонним – только в сторону улицы Труда.

В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 23 часов 30 июля до 23 часов 10 августа будет ограничено движение транспорта на пересечении Свердловского проспекта с улицей Островского.

Движение в сторону Комсомольского проспекта в районе перекрестка осуществляется по временной схеме через полосу встречного движения, правый поворот на улицу Островского закрыт.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Павел Зварзин

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