На южноуральской базе отдыха снова объявился медведь

На одной из южноуральских баз отдыха снова появился медведь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минэкологии региона,

косолапый бродил вокруг палатки на берегу озера Еланчик и у базы отдыха «Родник».

В ведомстве полагают, что это тот же медведь, который выходил к туристам три недели назад.

Сейчас сотрудники министерства вместе с охотниками пытаются найти медведя и отпугнуть его от населенных пунктов и популярных мест отдыха людей.

Челябинск, Павел Зварзин

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