В России ожидается новая волна ковида

В России ожидается новый подъем заболеваемости ковидом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная волна ожидается осенью на фоне роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Как сейчас обстоят дела с коронавирусом, Попова не уточнила. Напомним, ежедневную сводку по заболеванию перестали публиковать в мае.

Москва, Игорь Юров

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