На Урале вынесли приговор замглавы района, уличенному в 10 взятках

Ашинский городской суд вынес приговор первому заместителю главы района Семену Авраменко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия в 2020-2021 годах он получил взятки в сумме более 250 тысяч рублей от предпринимателя за заключение договоров по приобретению за счет средств бюджета квартир для граждан из числа детей-сирот.

Суд признал его виновным в 10 эпизодах получения взятки и приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, экс-чиновника обязали выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей и лишили права в течение 4 лет после отбытия наказания занимать определенные должности.

Аша, Павел Зварзин

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