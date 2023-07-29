По Челябинску запретили ездить в золотой карете

По Челябинску запретили ездить в карете – об этом сообщили в ГИБДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из горожан затюнинговал свой «Форд Экспедишн» под сказочную карету и выкрасил получившееся средство передвижения в золотистый цвет.

Возможно, карету собирались сдавать в аренду или владелец собирался возить знакомых царственных особ, но всем планам положили конец сотрудники ГИБДД, наткнувшиеся на золотое чудо техники в одном из дворов.

«24 июля у дома № 123 по проспекту Победы в ходе надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции по городу Челябинску выявили изменения в конструкции транспортного средства «Форд Экспедишн», которые были внесены без согласования с ГИБДД. Машину сняли с регистрационного учета», – сообщили в ведомстве.

Напомним, после снятия с учета ездить на автомобиле можно в течение 10 дней.

Челябинск, Павел Зварзин

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