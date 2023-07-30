В Челябинске неадекват напал в подъезде на двух девушек

В Челябинске неадекватный мужчина напал в подъезде на двух девушек. Историю пострадавшие изложили в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, инцидент произошел в микрорайоне «Парковый».

Девушки вызвали лифт. Когда кабина открылась, из нее вышел мужчина.

Девушки вошли в кабину, нажали кнопку нижнего этажа, но мужчина заблокировал двери и начал угрожать.

«Говорил, чтобы я убрала руки от кнопок, иначе он нас убьет и запретил нам двигаться, – цитирует одну из пострадавших telegram-канал «Новости Челябинска». – Я спросила, что мы ему сделали, он начал орать «где его собаки». Я сказала, что тут нет собак, может они уже выбежали. Мужчина сказал, что вон одна стоит в углу, а там нет никаких собак».

Одна из девушек рванулась из лифта и побежала вниз по ступенькам, е подруга кинулась за ней, мужчина побежал следом.

Инцидент зафиксировала камера домофона: девушки выскакивают из подъезда, а вслед им несутся угрозы и брань.

Челябинск, Павел Зварзин

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