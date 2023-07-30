В Челябинске украли коллекцию золотых монет

В Челябинске украли коллекцию монет и крупную сумму в иностранной валюте.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в поселке «Малинки Village». Неизвестные влезли в дом бизнесмена и унесли 750 коллекционных золотых монет, 35 тысяч евро и 1 миллион 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Павел Зварзин

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