На Южный Урал обрушится циклон

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в челябинском ЦГМС, в ближайший час и до конца дня 31 июля, ночью и днем 1 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град (местами крупный), шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

При этом 1 августа в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), в юго-западных районах местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Согласно метеокартам, дожди уже идут в районе Златоуста и Кусы, к обеду циклон доберется до Усть-Катава и Катав-Ивановска.

Челябинск, Павел Зварзин

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