В Челябинске задержали маньяка, насиловавшего и убивавшего женщин

В Челябинске задержали маньяка, много лет насиловавшего и убивавшего женщин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о насильнике и убийце рассказала женщина, сумевшая сбежать из плена.

Она рассказала, что 14 лет назад рядом с железнодорожным вокзалом Челябинка познакомилась мужчиной, который пригласил к себе домой. Девушка (тогда ей было 19 лет) приняла приглашение. Новый знакомый привел ее в частный дом в поселке Смолино. А потом запер и начал насиловать.

В доме уже жила другая девушка, которую мужчина представил своей женой. Позже та заявила, что она тоже пленница. Через год у нее с хозяином дома случился конфликт, мужчина несколько раз ударил ее ножом, после чего расчленил и закопал останки на участке.

По словам оставшейся в живых, ее почти все время держали в одной комнате. Насильник «часто бил по голове – причем так, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре, – пишет telegram-канал Baza. – Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем. Выпускал только для работы по дому – девушка помогала его матери, ухаживала за ней, убирала и готовила».

Соседи но о чем не догадывались: дом окружен забором, а сам мужчина и его мать редко выходили из дома. В последнее время хозяин дома сильно пил, часто угрожал убийством не только пленнице, но и матери. В минувшую субботу нервы женщины не выдержали: она вызвала сыну скорую психиатрическую помощь, а самой девушке посоветовала бежать, потому что другого шанса не будет.

«Возбуждено уголовное по пункту «в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), – сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области. – В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы».

Однако на этом история не закончилась. Во дворе дома, в котором удерживали женщину, нашли «кости и раздробленный череп со следами ржавчины, – пишет telegram-канал Mash Ural. – Останки других жертв, по словам экспертов, лежат во дворе дома около 7-10 лет. Смерть могла наступить от удара кувалдой».

Кстати, выжившую женщину в 2009 году разыскивала сестра: после пропажи девушки она обращалась в правоохранительные органы, но безрезультатно.

Челябинск, Павел Зварзин

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