ММК удвоил экономический эффект от рацпредложений

В первом полугодии 2023 года суммарный экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений составил на Магнитогорском металлургическом комбинате 264,2 млн рублей. Это на 84% больше результата за аналогичный период прошлого года и лишь немного уступает экономическому эффекту от рацпредложений за весь 2022 год, составившему 276 млн рублей.

Работа по развитию рационализаторской деятельности носит на комбинате системный характер. На привлечение работников к научно-исследовательской деятельности направлены ежегодные конференции молодых специалистов, в рамках которых молодые инженерные кадры предлагают свои проекты и разработки. Ежеквартально в структурных подразделениях компании проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем». Ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК». Активности новаторов способствует и проведение ежегодной промоакции «Свежая идея», приуроченной ко Дню изобретателя и рационализатора. В этом году в рамках акции было подано 549 идей.

Всего за шесть месяцев 2023 года экспертными комиссиями рассмотрено 3966 идей (3285 идей за аналогичный период 2022 года). Одобрено к внедрению 3083 идеи (2525 идей в первом полугодии 2022 года), что составляет 77,7% от поданных идей (76,9 % в прошлом году). Количество внедренных рационализаторских предложений в первом полугодии 2023 года составило 2284 (1804 за аналогичный период 2022 года). Суммарный экономический эффект по рацпредложениям с начала 2023 года достиг 264,2 млн рублей (143,9 млн рублей за аналогичный период 2022 года). По количеству рассмотренных и одобренных к внедрению идей лидируют подразделения, подчиненные главному прокатчику, главному энергетику и главному металлургу. Лидерами среди подразделений по сумме экономического эффекта являются доменный цех и коксохимическое производство.

Растет и вовлеченность персонала в рационализаторскую деятельность. По итогам первого полугодия 2023 года она составила в ПАО «ММК» 9,7% (8,1% за аналогичный период 2022 года). С начала 2023 года на комбинате число сотрудников, принимающих участие в рационализаторской деятельности, составило 1665 (1380 человек за аналогичный период 2022 года).

Рационализаторство и развитие технического творчества персонала являются одними из ключевых аспектов научно-технической деятельности Группы ММК. Выдвигаемые рационализаторами и изобретателями Магнитки идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в условиях современного производства.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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