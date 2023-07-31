Состояние воздуха в Челябинской области отразилось на закатах

Состояние атмосферного воздуха в Челябинске и других городах Южного Урала отразилось на закатах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители региона отмечают, что в последние года закатное небо приобретает необычайно яркие оттенки: огненно-оранжевые, кроваво-красные, розово-лиловые. Оказалось, что такую красочность обеспечивает загрязненная атмосфера.

«Когда происходят какие-то климатические колебания, меняется визуально свет закатного неба. В частности, после сильных вулканических извержений, когда начинает понижаться температура, закаты имеют необычный оранжевый свет. Это на картинах многих художников отражено – ярко-бордовые или ярко-оранжевые закаты, – пояснила кандидат географических наук, и.о. завкафедрой социальной работы и социологии экономического факультета ЧелГУ Елена Павленко. – Наши недавние ярко-оранжевые закаты – это исключительно оптический эффект, когда в атмосфере находится много аэрозолей, попавших в воздух при горении лесов и торфяников, такое преломление света».

А вот в пурпур небо окрашивается из-за витающих в атмосфере микрочастиц пыли:

«Пылинки размером порядка одного микрона поглощают синие и зеленые части светового спектра. А красный и розовый имеют бОльшую длину волны, поэтому они обходят препятствия, подсвечивают облака, от которых свет отражается и падает на землю», – рассказал астрофизик ЧелГУ Сергей Замоздра.

Источниками таких микрочастиц могут быть как продукты извержений вулканов и песок пустынь, так и печной дым и заводские выбросы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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