Рекорды, да не те: Челябинская область оказалась в лидерах по числу обращений к Бастрыкину

169 обращений из Челябинской области поступило в воскресенье, 30 июля, в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по количеству обращений регион занял второе место в стране. Больше (224) только в Москве, которая по численности населения превосходит Челябинскую область почти в 4 раза.

Инфографика инфоцентра СК РФ

Сегодня Южный Урал вновь оказался в фокусе внимания Бастрыкина:

«Председатель СК России поручил организовать проверку по факту нарушения прав жителей Челябинска.

В эфире федерального телеканала было озвучено, что жители одного из микрорайонов Челябинска опасаются двух бойцовских собак. Они сообщают, что хозяин выгуливает домашних животных без поводка, а рядом находится детская площадка, соответственно, несовершеннолетние подвергаются опасности. Кроме того, в эфире говорится, что бойцовские собаки ранее нападали как на других собак, так и на людей.



Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову организовать проверку и представить доклад о ее ходе и результатах», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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