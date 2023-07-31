В Челябинске снова зафиксировали массовую гибель деревьев

В Челябинске в очередной раз зафиксировали массовую гибель деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Худякова в Челябинске эксперты общественного движения «Эко-Standart» выявили нарушения в содержании компенсационных высадок.

Деревья, высаженные на замену срубленным из-за расширения дороги, приживаться не хотят.

«Мы обнаружили, что вновь высаженные деревья гибнут, нижние и средние ветви на 50 деревьях начали высыхать, что может свидетельствовать об отсутствии должного ухода: не хватает воды и солнечного света», – отметили общественники.

По их мнению, при таком отношении подрядчика молодые деревья на Худякова вскоре погибнут, как и в других местах по всему городу.

В КДХ уже направлено соответствующее обращение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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