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Понедельник, 31 июля 2023, 20:20 мск

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Пчел собираются заменить роботами

Ученые разрабатывают роботов, способных заменить пчел, для спасения городских вертикальных ферм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вертикальная ферма – это обобщенное название высокоавтоматизированного агропромышленного комплекса для выращивания культурных растений методами гидропоники или аэропоники в закрытых помещениях внутри специально спроектированного или адаптированного для этого здания. Главными отличиями вертикальных агропроизводств от традиционных тепличных хозяйств являются многоярусное размещение насаждений и полностью контролируемый в закрытом помещении климат.

Сейчас вертикальные фермыы, на которые возлагали большую надежду экологи и венчурные инвесторы, схлопываются. Сначала ушли небольшие стартапы, но и крупные проекты уже не справляются. Прошлой осенью рухнул знаковый проект Infarm, а месяц назад банкротство объявила компания AeroFarms – один из лидеров рынка.

«Помимо того, что у вертикальных ферм не сходится экономика, проблема еще и в том, что в них можно выращивать слишком мало разновидностей растений – как правило, зелень. Чтобы расширить ассортимент, нужно решить вопрос с опылением, – пишет telegram-канал FMCG Report. – Обычные пчелы здесь не помогут – им трудно ориентироваться в условиях искусственного освещения. С такой задачей могут справиться только роботы».

Сейчас разработкой роботов для искусственного опыления занимаются две компании: обе уже могут похвастаться удачными проектами по опылению томатов и сейчас экспериментируют с клубникой и черникой.

В одном случае роль пчел выполняют мини-дроны с искусственным интеллектом, оснащенные датчиками с цветными камерами. Когда настает оптимальный момент для опыления, дроны с помощью колебаний воздуха вытряхивают пыльцу из цветка и запускают процесс опыления.

Другая компания сделала ставку на наземных роботов: они перемещаются между рядами растений и подают импульсы для опыления.

Москва, Игорь Юров

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