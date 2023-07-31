Стратегический тупик: решая одну проблему, челябинские чиновники создают массу новых – более серьезных

Челябинск все дальше заходит в стратегический тупик: ожидания быстрого кардинального улучшения ситуации с качеством воздушной среды не сбываются, а для качества жизни в одним из наиболее экологических проблемных городов в РФ появляются новые угрозы, обусловленные искажением реальности – мифом уже почти «экологически чистого города» и далее некорректным градостроительным планированием. Об этом заявил аналитик Сергей Гордеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если судить по результатам анализа наблюдений Росгидромета, сохранение высоко уровня загрязнения воздушной среды в городе очевидна: никаких принципиальных изменений по сравнению с 2022 годом не наблюдается, даже, наоборот, по ряду параметров есть ухудшение. Фиксируется существенное, многократное превышение ПДК по основным загрязняющим веществам: по сероводороду и оксиду углерода – в 6 раз (причем, во втором случает рост превышения к 2022 году – в раза), по оксиду азота – в 3 раза (в 2022 году было в 2 раза).

«В такой более чем серьезной ситуации с загрязнением воздушной среды с систематическим ежемесячным превышением ПДК, однозначно необходим максимум всевозможных межведомственных мер по смягчению неблагоприятных экологических последствий, – отмечает Гордеев. – Однако градостроительное планирование в Челябинске оказывается иным. Отправной точкой в градостроительной практике становится неприятие каких-либо даже минимальных дополнительных требований по улучшению экологической ситуации в городской среде. Экологические требования рассматриваются на «минимальной планке», без учета местной экологической специфики, которую как бы не принимают во внимание.



Используемый при этом миф кардинального быстрого улучшения экологический ситуации пару лет назад нашел свое нормативное отражение в генплане Челябинска. Первоначальный вариант генплана, не выдержавший разнообразной критики, был отвергнут. С точки зрения рассматриваемых вопросов, там нет даже элементарного анализа распространения загрязнений в городской среде по розе ветров. Тем не менее, при весьма сомнительной процедуре согласования, с формальным одобрением некой группы «активных граждан», он был утвержден Городской думой. Интересантов, которых такой генплан устроил, было очень немного».



Аналитик обращает внимание на сугубо формальное рассмотрение в генплане Челябинска экологических вопросов и игнорирование условий реальной ситуации (в том числе по затронутому вопросу загрязнения воздушной среды). Говоря об абсурдности многих решений такого генплана, Гордеев напоминает о размещении межвузовского кампуса в районе экологически проблемной до настоящего времени промзоны, вдали от университетов, но вблизи от бесхозного шлакоотвала и бывшей городской свалки, а также, что более опасно, о массовом планировании жилой застройки на «неудобях» или непосредственно вблизи экологически проблемных промышленных зон. И подчеркивает: в реальности игнорирование экологических интересов города этим не ограничивается.



«В итоге крайне сомнительной планировочной деятельности, новая застройка в Челябинске систематически оказывается в местах, которые полвека назад, исходя из даже элементарного здравого смысла, не рассматривались, -отмечает эксперт. – Подобная «сиюминутная» проектная оригинальность, имеющая вполне конкретных интересантов, порождает со временем множество социальных и экологических проблем, зачеркивая перспективы уже недалекого городского будущего».



Развитие города Челябинска как однородной экологически чистой территории, вне реальных экологических проблем и критериев экологической оценки, неизбежно приводят к росту городских диспропорций, которые выплескиваются на поверхность, подчеркивает аналитик.

«Среди них: расширение жилых массивов недалеко от продолжающих дымить заводских труб как предпосылки протестов. Как последствия сомнительных попыток решения транспортных проблем – разрастание городских пробок. Как новое явление, на крупных городских улицах в дни НМУ – уже заметный местный «челябинский смог». Сюда добавляется неуклонное сжатие наиболее востребованных зеленых зон, начиная с городского бора и остатков лесов на границах спальных районов. Неотвратимость последнего символически напоминает литературный образ «шагреневой кожи», со сжатием от неблаговидных дел. Далее, неизбежно, напрашивается вопрос об успешности судьбы города.



Миф об «экологической чистоте» Челябинска с уходом от реальности, как и градостроительная политика «легализуемого выборочного коммерческого уплотнения», в перспективе, выгодны только некоторым группам бенефициаров, но никак не городскому сообществу. В дальней перспективе такой миф, удобный только для избранных, имеет разрушительные последствия для городской среды.



Сейчас уже очевидны угрозы, что все последующие «персонально акцентированные» изменения генплана и сопутствующих документов далее также будут построены на той же концепции игнорирования экологической реальности. То есть без акцента на решение актуальных проблем, а также только с минимумом и формальностью согласований.



Дальнейшая подобная городская трансформация с неизбежной потерей капитализации и качества жизни для остальной территории Челябинска только усугубляет уже ближайшие городские перспективы,– предупреждает Гордеев. – Отсутствие оценок социальных и экологических последствий здесь отдельная тема, а решение какого-либо текущего вопроса зачастую способствует появления множества новых проблем городской среды Челябинска.



В целом, в развитии Челябинска, на фоне хаотического и неэффективного, решения отдельных текущих задач, все более явно просматривается «стратегический тупик». Вопиющая, зачастую разрушительная для городского пространства, бессистемность развития Челябинска неизбежно отразится в новых факторах ухудшения состояния воздушной среды».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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