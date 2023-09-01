1 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

01.09.2023, пятница
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09:00 Челябинск – Открытие образовательно-производственного центра металлургической отрасли в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» (Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева, ул. Машиностроителей, 31)
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10:00 Челябинск – Открытие образовательно-производственного центра строительной отрасли в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» (Южно-Уральский государственный технический колледж, ул. Горького, 15)
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10:00 Челябинск – Утро в библиотеке: информационная программа для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:00 Челябинск – «Юридическое бюро»: бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Линейку первоклассников в школе №68 посетит ветеран СВО Сергей Бормотов, делегат первого Всероссийского Форума ветеранов СВО от Челябинской области и руководитель создаваемой в настоящее время Ассоциации ветеранов специальной военной операции (ул. Агалакова, 19)
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11:00 – 12:00 Челябинск – Развлекательная программа «Вот и лето прошло! Здравствуй школа!» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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11:00 Челябинск – Уличная акция «По волнам знаний» ко Дню знаний (ул. Агалакова, 26)
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12:00 Челябинск – Акция «С книгой по жизни», викторина для первоклассников «Собери портфель» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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12:00 – 18:00 Челябинск – Игра-викторина «День знаний» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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12:00 Челябинск – Развлекательная программа «С новым учебным годом!» (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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12:00 Челябинск – День открытых дверей «Все обо всем» ко Дню знаний (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Игровая программа «В стране невыученных уроков» (Экопарк, ул. Молдавская, 10/1, территория парка качелей)
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13:00 Челябинск – Открытие в рамках федеральной программы «Профессионалитет» областного Центра опережающей профессиональной подготовки с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (образовательный комплекс «Смена», ул. Степана Разина, 8)
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13:00 Челябинск – Конкурсная программа «Нескучные уроки» (сквер ЧМК)
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14:00 Челябинск – Игровая программа «КЛАССное время» для младших школьников (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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14:00 Челябинск – «В День знаний вместе с нами»: экскурсии по библиотеке, обзор, викторины для учащихся учебных заведений (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)
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15:00 Челябинск – Открытие выставки «История моей лошади. 40 тысяч лет вместе» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей Челябинска)
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15:00 Челябинск – День знаний: конкурсно-игровая программа «Учиться надо весело» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Осеннее настроение» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Губернатор Алексей Текслер и начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Селиверстова вручат паспорта юным жителям региона, достигшим 14-летнего возраста (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж)
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17:00 Челябинск – Праздничная программа «Элементарно, Ватсон!» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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20:30 Челябинск – КиноНабережная: праздничное закрытие сезона кинопоказов, демонстрация детского художественного фильма Ролана Быкова «Внимание, черепаха!» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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