1 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Линейку первоклассников в школе №68 посетит ветеран СВО Сергей Бормотов, делегат первого Всероссийского Форума ветеранов СВО от Челябинской области и руководитель создаваемой в настоящее время Ассоциации ветеранов специальной военной операции (ул. Агалакова, 19)