Для 800 тысяч южноуральцев начался новый учебный год

Для 800 тысяч южноуральцев – от воспитанников детских садов до студентов вузов – начался новый учебный год. Работу начали более 2 тысяч 300 образовательных организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске учиться начали 152 тысячи школьников, 16 тысяч 867 из них сели за парты в первый раз.

Всего в регионе в этом году насчитывается 46 тысяч первоклассников.

При этом в южноуральских школах отмечается дефицит учителей: пред началом нового учебного года только на сайте «Работа в России» было размещено 728 новых вакансий для педагогов, 37% из них – в Челябинске. Сейчас в городе остаются вакантными 223 места для учителей и 72 для воспитателей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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