В пригороде Челябинска школьница умерла после того, как поела грибов

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 1 сентября, в одном из домов поселка Роза Коркинского муниципального округа.
По факту смерти 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что перед смертью девочка с матерью ели вареные грибы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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