В пригороде Челябинска школьница умерла после того, как поела грибов

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 1 сентября, в одном из домов поселка Роза Коркинского муниципального округа.

По факту смерти 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что перед смертью девочка с матерью ели вареные грибы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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