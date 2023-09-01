Участника драки в центре Копейска задержали

Полиция задержала бородача, свалившего с ног одного из участников массовой драки в Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участника потасовки, произошедшей 31 августа на проспекте Славы в Копейске, доставили в следственный отдел СКР. Именно он нанес удар в голову одному из участников драки, после которого тот упал на асфальт. Эту информацию подтверждают в ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел у ТРК «Слава», попав на запись камеры наблюдения. 9 мужчин – все в спортивной одежде – разговаривали у входа в ТРК. Вдруг один из них, с бородой (судя по движениям, он занимался боксом или единоборствами), напал на оппонента. Завязалась драка. Их попытался разнять один из наблюдателей, агрессивный бородач напал и на него, а когда мужчина отбился, второй бородач (голый по пояс) пнул его ногой в живот. Мужчина попытался ответить, но получил от новоявленного бородатого Аполлона кулаком в голову и упал. Свидетели разборок попытались его поднять, но оказалось, что мужчина потерял сознание.

Два бородача, начавших драку поспешили скрыться с места происшествия на автомобиле (это тоже зафиксировали камеры).

Пострадавшего доставили в больницу.

По факту драки возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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