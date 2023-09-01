В Челябинской области оштрафовали структуру «Газпрома»

Челябинские антимонопольщики оштрафовали АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ранее житель Миасса заключил с «дочкой» «Газпрома» договор на подключение дома к сети газораспределения.
Газораспределительная организация должна была подключить домохозяйство в феврале 2023 года. Однако в установленный срок объект не был подключен. Тогда южноуралец обратился в Челябинское УФАС России.
Уже во время рассмотрения возбужденного антимонопольным органом дела, весной текущего года, АО «Газпром газораспределение Челябинск» выполнило мероприятия по подключению.
В итоге УФАС оштрафовало организацию на 50 тысяч рублей за нарушение установленного порядка подключения к газораспределительным сетям.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube