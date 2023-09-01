В Челябинской области оштрафовали структуру «Газпрома»

Челябинские антимонопольщики оштрафовали АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ранее житель Миасса заключил с «дочкой» «Газпрома» договор на подключение дома к сети газораспределения.

Газораспределительная организация должна была подключить домохозяйство в феврале 2023 года. Однако в установленный срок объект не был подключен. Тогда южноуралец обратился в Челябинское УФАС России.

Уже во время рассмотрения возбужденного антимонопольным органом дела, весной текущего года, АО «Газпром газораспределение Челябинск» выполнило мероприятия по подключению.

В итоге УФАС оштрафовало организацию на 50 тысяч рублей за нарушение установленного порядка подключения к газораспределительным сетям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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