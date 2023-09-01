Троллейбус №12 в Челябинске пустят до парка Гагарина

В Челябинске на неделю изменится маршрут троллейбуса №12.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», со 2 сентября до 5 утра 8 сентября закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда.

Причина ограничений – модернизация контактной сети.

Троллейбус №12 на это время будет направлен по маршруту: Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Энгельса – Парк Гагарина.

Челябинцы, привыкшие пользоваться этим электротранспортом, могут воспользоваться автобусами маршрутов №15, №51 и КМ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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