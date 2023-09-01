В Челябинской области вынесли приговор по делу о гибели ребенка у сельского ФОКа

Вынесен приговор экс-директору ФОКа в Нагайбакском районе, рядом с которым погиб школьник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Нагайбакский районный суд признал бывшего директора физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» в Фершампенуазе (административный центр муниципального образования) виновным в халатности, приведшей к гибели мальчика.

Напомним, трагедия произошла вечером 10 марта этого года. Дети играли у здания ФОКа, когда с его кровли рухнула ледяная глыба. Лед упал на 10-летнего мальчика. От полученных травм школьник скончался.

Через пять дней после трагедии в отставку подал глава Нагайбакского района Иван Сурменев.

В ходе следствия директор учреждения полностью признал свою вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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