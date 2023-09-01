В Челябинске сверстники избили 12-летнюю девочку

В Челябинске полиция выясняет обстоятельства избиения 12-летней школьницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Калининском районе областного центра.

Несколько школьников избили 12-летнюю девочку, сняв это на видео. На записи, которую сами же «герои» выложили в интернет, видно, как несколько школьников пинают сверстницу, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Происходило все в лесопосадках недалеко от проспекта Победы. Снято видео было, по данным «Агентства чрезвычайных новостей», еще 22 августа, но в сеть попало недавно. Запись увидела мать девочки и обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники ОМВД «Калининский» устанавливают обстоятельства произошедшего, ищут участников и свидетелей инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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