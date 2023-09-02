2 – 4 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

02.09.2023, суббота
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11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка для школьников в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Начало работы вернисажа «Верь в Челябинск» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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12:00 – 16:00 Челябинск – Ежегодный фестиваль «Челябинск хлебосольный» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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12:00 – 17:00 Челябинск – Военно-исторический фестиваль «Уральские герои» (Никольская роща, ул. Героев Танкограда, 23)
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12:00 – 16:00 Челябинск – Большой фестиваль волонтеров Южного Урала (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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12:00 – 18:00 Челябинск – Работа площадки Публичной библиотеки на фестивале «Челябинск читающий»(Кировка, у отделения Альфа-банка)
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13:00 Челябинск – Медвежья рыбалка (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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14:00 – 18:00 Челябинск – XVIII Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» (Кировка)
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14:00 Челябинск – Познавательная программа ко Дню знаний «Хочу все знать!» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Пешеходная экспресс-прогулка «Площадь Искусств – 360°» в рамках Фестиваля книги и чтения «Челябинск читающий» (встреча с гидом у памятника М.И. Глинке на Площади искусств)
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17:30 Челябинск – Открытие выставки работ челябинского фотографа Кати Васильевой «Средневековый Я» (Молодежный театре, ул. Кирова, 116)
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20:00 Челябинск – Премьера фильма «Черные ножи – освободители Европы», посвященного восьмидесятилетию Уральского добровольческого танкового корпуса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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21:00 Челябинск – КиноЛето: демонстрация фильма Алексея Петрухина «Последнее испытание» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
03.09.2023, воскресенье
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11:00 Челябинск – Мастер-классы от клубов «Берегиня» и «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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11:00 – 17:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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12:00 Челябинск – Театрализованный стрит-парад в рамках Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (Кировка, старт от барельефа Игоря Бурко)
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12:30 – 21:00 Челябинск – Джазовый марафон «Какой удивительный мир» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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15:00 Челябинск – «Воскресные встречи»: репетиции, творческие диалоги в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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16:30 Челябинск – Концерт в рамках Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
04.09.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс Таля Бабицкого по джазовой композиции (Детская филармония, ул. Солнечная, 5, большой зал)
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15:00 Челябинск – Открытый показ фильма «Джаз 100» в рамках Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)
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