Челябинцев напугали звуки выстрелов и взрывов

Жителей Челябинска перепугали забавы реконструкторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Тракторозаводского района областного центра всполошились из-за звуков автоматных очередей и взрывов, которые они услышали в середине дня субботы, 2 сентября.

Видео со звуками боя появились в социальных сетях. Некоторые челябинцы были не на шутку обеспокоены. Как рассказали в одном из пабликов рабочие, задействованные при ремонте теплотрассы на улице Бажова, они даже решили переждать очередную очередь в выкопанном в ходе работ рву.

Впрочем, оказалось, что напугало горожан эхо от проходящей в Никольской роще реконструкции боев Великой Отечественной войны.

Дело в том, что сегодня, 2 сентября, в этом сквере проходит военно-исторический фестиваль «Уральские герои». В рамках мероприятия и проходило выступление реконструкторов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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