«Магнитка» стартует в чемпионате КХЛ с поражения

Магнитогорский «Металлург» уступил в Екатеринбурге «Автомобилисту» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для определения победителя уральским клубам понадобился овертайм.

Открыли счет в матче хозяева: ворота магнитогорцев на 10-й минуте встречи поразил Сергей Зборовский. Этот счет держался до начала третьего периода.

На 41-й минуте нападающий «Магнитки» Максим Мухаметов с передачи Данила Гололобова сравнивает счет – 1:1. А на 52-й минуте еще один казахстанский форвард магнитогорцев Никита Михайлис выводит гостей вперед – 2:1.

Но уже через четыре минуты Брукс Мэйсек сравнивает счет, переводя игру в овертайм.

В дополнительное время сильнее оказались хозяева. Уже на первой минуте овертайма Джесси Блэкер, получив пас от Брукса Мэйсека, ставит победную точку в матче – 3:2 в пользу «Автомобилиста».

Следующую встречу «Металлург» проведет 5 сентября в Москве против ЦСКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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