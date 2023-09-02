Челябинский «Трактор» одерживает победу в гостях

В Тольятти «черно-белые» не оставили шансов «Ладе» – 2:1.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские хоккеисты решили судьбу матча в третьем периоде.
Матч на стадионе «Лада-Арена» ознаменовал для хозяев возвращение в Континентальную хоккейную лигу.
И его начало они оставили за собой. На 4-й минуте встречи Никита Попугаев выводит «Ладу» вперед» – 1:0.
Минимальное преимущество тольяттинцы удерживали до начала третьего игрового отрезка. Однако на 42-й минуте матча нападающий «Лады» Павел Колтыгин получает двухминутный штраф за подножку. Численным преимуществом не преминули воспользоваться гости: через минуту форвард «Трактора» Сергей Калинин сравнивает счет – 1:1.
А через две минуты Антон Бурдасов с подачи Сергея Калинина устанавливает окончательный счет – 2:1, челябинцы начинают чемпионат КХЛ гостевой победой.
Через два дня «черно-белых» ждет встреча с «Ак Барсом» в Казани.
Челябинск, Виктор Елисеев
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