Челябинский «Трактор» одерживает победу в гостях

В Тольятти «черно-белые» не оставили шансов «Ладе» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские хоккеисты решили судьбу матча в третьем периоде.

Матч на стадионе «Лада-Арена» ознаменовал для хозяев возвращение в Континентальную хоккейную лигу.

И его начало они оставили за собой. На 4-й минуте встречи Никита Попугаев выводит «Ладу» вперед» – 1:0.

Минимальное преимущество тольяттинцы удерживали до начала третьего игрового отрезка. Однако на 42-й минуте матча нападающий «Лады» Павел Колтыгин получает двухминутный штраф за подножку. Численным преимуществом не преминули воспользоваться гости: через минуту форвард «Трактора» Сергей Калинин сравнивает счет – 1:1.

А через две минуты Антон Бурдасов с подачи Сергея Калинина устанавливает окончательный счет – 2:1, челябинцы начинают чемпионат КХЛ гостевой победой.

Через два дня «черно-белых» ждет встреча с «Ак Барсом» в Казани.

Челябинск, Виктор Елисеев

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