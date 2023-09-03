В Челябинской области школьницы осквернили Вечный огонь

В Чебаркуле начали проверку в отношении подростков, устроивших «пикник» на мемориале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о произошедшем возмущенные жители Чебаркуля рассказали в социальных сетях, опубликовав фотографию двух девочек-подростков около Вечного огня, использовавших мемориал для того, чтобы поджарить сосиски.

«Стражи порядка выяснили, что у Вечного огня, действительно, находились две несовершеннолетние девочки, которые на замечания прохожих не реагировали, – уточнили представители силового ведомства. – Инспекторы по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» установили личности обеих школьниц 11-ти и 12-ти лет и адреса их проживания. Ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали, семьи на учетах в органах соцзащиты населения не состоят».

Инспекторы связались с родителями девочек и пригласили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. С юными жительницами Чебаркуля и их родственниками провели профилактические беседы. Кроме того, в отношении родителей школьниц составлен протокол об административном правонарушении, который передадут на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Между тем, председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе проверки по факту выходки школьниц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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