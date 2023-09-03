В лесу на Южном Урале грибники обнаружили бочку с опасными химикатами

Емкость с ядовитым веществом нашли в лесу под Кыштымом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, на опасную находку южноуральцы наткнулись днем субботы, 2 сентября.

Во время сбора грибов на одной из полян в лесном массиве близ СНТ «Геолог» жители Кыштыма заметили бочку с явными признаками утечки опасного вещества. Ядовитые испарения не позволяли подойти к емкости без средств защиты ближе, чем на 15 метров.

200-литровая бочка со ржавым корпусом была повреждена, из пробоины испарялось вещество с едким, удушающим, химическим запахом, растительность и почва под емкостью были повреждены и обуглены.

Южноуральцы сообщили о находке на единый телефон экстренных служб 112. Прибывшие по сигналу спасатели Кыштымского отряда областной ПСС с применением защитных костюмов произвели разведку в указанном месте, совместно с сотрудниками полиции организовали оцепление, вызвали специалистов радиационной, химической и биологической защиты МЧС России, которыми и были завершены все необходимые работы по устранению ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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