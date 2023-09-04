В челябинском сквере погибли десятки крупномеров

Четыре десятка деревьев погибли в Ленинском районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полюбившийся жителям Ленинского района областного центра сквер «Семейный» находится в ужасающем состоянии. Об этом заявили активисты общественного объединения «Эко-Standart».

По словам челябинцев, в парке погибло более 40 крупномеров лип. Причиной стало нарушение технологии посадки.

«Специалисты, проводившие исследование, отметили, что корневой ком погибших деревьев, высотой достигающих 3-4 метров, составляет всего лишь 20 сантиметров, что является грубейшим нарушением ГОСТа, которым подрядчик должен был руководствоваться (при такой высоте ком должен быть не менее 1.5 метра), – рассказал представитель общественников. – Такое полное несоответствие всем стандартам и ГОСТам вызывает много вопросов и является вопиющим примером небрежного отношения со стороны администрации города».

Активисты предполагают, что работы по замене погибших лип, вероятнее всего, уже начались, так как деревья стали спешно выкапывать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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