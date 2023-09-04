В уральских горах реки выходят из берегов

Обмелевшие реки Зигальги преобразились после ливней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», дожди превратили изрядно обмелевшие реки и ручьи, протекающие по одноименному горному хребту в мощные потоки.

По словам сотрудников заповедника, из-за ливней пострадал мост через ручей Каменные по дороге в деревню Александровка. «Конструкция хоть и устояла, но пережила дожди не без последствий», – отмечают южноуральцы.

Кроме того, столь серьезный подъем воды мог повредить плотины и хатки бобров. Так что хвостатым строителям, видимо, придется заниматься внеплановой починкой жилищ.

Впрочем, для приграничной национальному парку Юрюзани, например, такая полноводность вовсе не внове – еще в двадцатые годы прошлого века эта река была судоходной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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