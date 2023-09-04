В МУП, отвечающем за водоснабжение Челябинской агломерации, прошли обыски

Силовики пришли в МУП ПОВВ Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативники ФСБ России утром сегодня, 4 сентября, провели обыски в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

Кроме того, оперативные мероприятия проходят в одной из фирм, работавших с ПОВВ. По данным ряда источников, речь может идти об оплате невыполненных работ за счет бюджетных средств.

Руководитель МУП ПОВВ Сергей Хабиров, возглавивший предприятие около года назад, доставлен в СКР.

Напомним, учредителем МУП ПОВВ является мэрия Челябинска. Однако предприятие обеспечивает водоснабжение и водоотведение не только областного центра, но и Копейска, а также Еманжелинского и Сосновского районов и Коркинского муниципального округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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