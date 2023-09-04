Директор детского лагеря в Челябинской области предстанет перед судом за гибель двух подростков в колодце

Директор детского оздоровительного лагеря ответит в суде за гибель молодых рабочих.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя детского оздоровительного лагеря, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

По данным следствия, в августе прошлого года директор детского оздоровительного лагеря, расположенного в Увельском районе, решив сэкономить на очистке водозаборного колодца, поручил эту работу 19-летнему разнорабочему, в чьи обязанности это не входило. При этом никакого контроля за действиями молодого человека руководитель учреждения не организовал, средствами коллективной и индивидуальной защиты, а также необходимым инструментом не обеспечил.

Парень позаимствовал у знакомого бензиновую мотопомпу, предназначенную для перекачки воды, а также привлек для помощи своего 17-летнего брата, тоже подрабатывавшего в лагере разнорабочим.

Когда воду попытались откачать из колодца, оказалось, что мощности мотопомпы не хватает, и тогда молодые люди решили опустить ее в колодец. Туда же спустился и старший брат. Но помпа не была предназначена для работы в замкнутом пространстве, колодец быстро заполнили выхлопные газы, и парень задохнулся.

Брат, пытаясь спусти молодого человека, кинулся в колодец, но тоже погиб, получив острое отравление окисью углерода.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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