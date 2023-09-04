В Челябинске задержали мошенников, «сдававших в аренду» выдуманные элитные квартиры

Полиция Южного Урала задержала пятерых аферистов, орудовавших на рынке аренды элитной недвижимости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка задержали участников организованной группы, работавших на рынке аренды элитной недвижимости.

В 2022 году двое челябинцев – отец и сын 57 и 24 лет – зарегистрировали на подставное лицо агентство недвижимости. Затем к делу привлекли трех челябинок – 27, 25 и 23 лет. Мошенники размещали в сети интернет объявления о сдаче в аренду элитных квартир с приложением не соответствующих действительности фотографий, ежемесячная стоимость аренды которых была значительно занижена.

Клюнув на более чем привлекательные цены, потенциальные арендаторы даже не удосуживались увидеть свои будущие апартаменты, торопясь внести требуемую предоплату. После этого ушлые дельцы переставали выходить на связь. Но так как сумма, переданная мошенникам, была незначительной для потерпевших, они не обращались в полицию.

В целях восстановления прав обманутых граждан и привлечения к уголовной ответственности участников организованной преступной группы Главное управление МВД России по Челябинской области сообщает номера телефонов: 8 (351) 733-18-80, 8 (351) 733-18-09, по которым могут обратиться потерпевшие граждане.

На сегодняшний день сотрудники полиции уже установили около 50 потерпевших, которые стали жертвами обмана.

️В следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Один из участников преступной группы водворен в порядке статьи 91 УПК в изолятор временного содержания, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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