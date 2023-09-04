Экс-вице-мэр Челябинска, обвиняемый в незаконной выдаче разрешения на строительство, останется под арестом

Бывший высокопоставленный чиновник мэрии Челябинска не смог выйти из-под ареста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинской областной суд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста экс-заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Слободского.

Напомним, 71-летнего экс-чиновника задержали в середине апреля этого года по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с марта 2018 по февраль 2019 года занимавший тогда пост вице-мэра Слободской, достоверно зная об отсутствии у ООО «Челябинскавтотранс» законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе города, принадлежащим собственникам домов по улице Омская, 63 «Б», и Сулимова, 51 «А», утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Сулимова, 51 «Б», нарушив права и законные интересы граждан.

Т️огда же суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 13 июня сего года. Позднее этот срок несколько раз продлялся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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