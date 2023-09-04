В Челябинске жители двух пятиэтажек остались без воды и света

Из-за коммунальной аварии челябинца третий день живут без электричества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об отключении электроснабжения сообщили жители домов №11а и №13а по улице Овчинникова.

По словам горожан, свет отключили у них в субботу, 2 сентября, после того, как лопнула канализационная труба и подвалы начали заполняться водой. В воскресенье отключили воду.

По информации пресс-службы мэрии Челябинска, ситуация с отключением электроснабжения из-за аварии находится на контроле управления ЖКХ города.

«В домах из-за подъема уровня воды в подвалах отключено электричество. В настоящий момент работает бригада МУП «ПОВВ», которая выполняет откачку воды из подвалов. В ближайшее время число бригад и техники увеличат в три раза», – уточнили представители городских властей.

Каждые два часа проводится мониторинг, делается все, чтобы в кратчайшие сроки устранить причину подтопления и вернуть жителям электричество, заверили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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