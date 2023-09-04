Среди регионов УрФО расходы на коммуналку сильнее всего бьют по карману южноуральцев

Челябинская область заняла первое место по затратам на оплату коммунальных услуг в соотношении с ежемесячными расходами семей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», примерно десятая часть всех расходов семейного бюджета приходится на оплату жилищно-коммунальных услуг и отопления на Урале. Такие данные приводятся в новом исследования РИА «Новости».

Наибольшую сумму ежемесячно на коммуналку тратят жители Ямало-Ненецкого автономного округа – 8 тысяч 932 рубля в месяц. Это составляет 9,8% от среднестатистического объема потребительских расходов семьи на Ямале.

На втором месте находятся югорчане – 7 тысяч 616 рублей (9,8 от всех расходов).

В других регионах Урала затраты на коммунальные услуги ощутимо меньше. Но и зарплаты там далеко не такие, как в ЯНАО и ХМАО. А следовательно, и ежемесячные потребительские расходы скромнее.

В итоге жители Тюменской области тратят на «коммуналку» 4 тысячи 828 рублей в месяц, что составляет 9,5% расходов среднестатистической семьи тюменчан.

Свердловчане отдают чуть большую долю затрат семейного бюджета – 9,6% (4 тысячи 682 рубля).

В Курганской области затраты на «коммуналку» в физическом выражении самые низкие – 3 тысячи 790 рублей. Но это составляет 9,8% всех потребительских расходов семьи зауральцев в месяц.

В Челябинской области плата за коммунальные услуги составляет 4 тысячи 13 рублей в месяц, или ровно 10% от всех расходов семьи. Таким образом, затраты на ЖКХ на Южном Урале наиболее ощутимы для семейного бюджета среди всех регионов УрФО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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