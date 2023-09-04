Ограничение движения в центре Челябинска продлили до конца сентября

В Челябинске продлили ограничение движения автомобилей по улице Цвиллинга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в городе продолжаются работы по капитальному ремонту трамвайных путей.

В связи с этим до 23 часов 30 сентября продлено ограничение движения транспорта вдоль трамвайных путей по улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны.

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде данного участка дороги.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»