Ущерб более 3,8 миллиона рублей: в СКР раскрыли подробности уголовного дела о мошенничестве в МУП ПОВВ

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня, 4 сентября, в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска прошли обыски. Также силовики нагрянули в одну из компаний, сотрудничавших с предприятием.

В следственном управлении СКР по Челябинской области раскрыли подробности уголовного дела, в рамках которого проходили следственные мероприятия.

По данным следствия, в период с 1 января 2021 года по 1 мая текущего года директор общества с ограниченной ответственностью, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников МУП ПОВВ, присвоил не менее 3,8 миллиона рублей. Для этого с муниципальным предприятием заключали различные договоры, в том числе аренды автомобилей с водителем, спецтехники, но их условия исполнялись не в полной мере.

«В настоящее время следователями СК России проводятся обыски в помещениях МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска, коммерческой организации, по месту жительства подозреваемого, директора и иных должностных лиц муниципального унитарного предприятия, изымается необходимая документация, иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – рассказали в силовом ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области и регионального УФСБ России.

Расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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