Челябинские хоккеисты упустили победу в Казани

«Трактор» проиграл в Казани «Ак Барсу», ведя по ходу встречи 2:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй матч регулярного чемпионата «КХЛ» в гостях у казанского «Ак Барса» челябинцы начали голевой атакой.

Выиграв вбрасывание, «черно-белые» выкатились в зону хозяев, Антон Бурдасов мощно бросил мимо ворот, но шайба от борта отскочила Владимиру Ткачеву – 1:0, на первой минуте встречи гости открывают счет.

После этого команды продолжили обмениваться острыми моментами. Но во второй половине первого периода у казанцев сдали нервы, и хоккеисты «Ак Барса» начали совершать ошибки. На 15-й минуте за толчок соперника клюшкой на скамейку штрафников отправляется Кирилл Адамчук. Хозяевам удается выстоять в меньшинстве. Но почти сразу после восстановления численного состава фолит Александр Радулов. И на этот раз Антон Бурдасов наказывает казанских хоккеистов – 2:0, с относительно комфортным счетом гости уходят на перерыв.

На 22-й минуте «Ак Барсу» благодаря удару Дмитрия Кагарлицкого удается сократить отставание. Но уже через две минуты челябинец Никита Сошников вновь увеличивает разрыв – 3:1 в пользу «Трактора».

Однако на этом «черно-белые» как будто выдыхаются. За три с небольшим минуты до конца второго периода Артем Лукоянов сокращает отставание хозяев. А на второй минуте третьего игрового отрезка Дмитрий Яшкин сравнивает счет – 3:3.

На 54-й минуте «Трактор» впервые в матче остается в меньшинстве, и меньше чем через минуту Дмитрий Яшкин оформляет дубль – 4:3, уже челябинцы оказываются в роли догоняющих.

Но, увы, исправить ситуацию у «черно-белых» не получается. Даже замена голкипера южноуральцев Зака Фукале шестым полевым игроком не спасает «Трактор» от поражения. А на последней минуте встречи челябинцы вновь остаются в меньшинстве, и Александр Радулов ставит победную для «Ак Барса» точку – 5:3, первое в сезоне поражение «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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