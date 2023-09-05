5 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

05.09.2023, вторник
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12:00 Челябинск – Вречение губернатором Челябинской области Алексеем Текслером государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (резиденция правительства региона, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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14:00 Челябинск – Консультация для горожан по работе с ресурсом ПБ «Президентская библиотека: шаг за шагом» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, справочно-информационный отдел)
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14:30 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр», для любителей настольных игр (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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17:30 Челябинск – Консультационно-дискуссионный клуб любителей читать и обсуждать книги: роман Алексея Иванова «Бронепароходы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал, Центр культурно-просветительских программ)
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18:00 Челябинск – Интерактивная игра «Челябинцы»: встреча для семей с детьми в рамках празднования Дня рождения города Челябинска (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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19:00 Челябинск – Большой концерт ансамбля «Уральский диксиленд» с участием финалистки шоу «Голос» Этери Бериашвили и израильского пианиста-виртуоза Таля Бабицкого в рамках Международного джазового фестивала «Какой удивительный мир» (Концертный зал им. С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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